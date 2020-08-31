بلدية دير البلح تشرع بحملة تعقيم واسعة لمواجهة فيروس "كورونا"

شرعت بلدية دير البلح في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بحملة تعقيم واسعة في كافة شوارع المدينة الرئيسية وبعض المرافق الخدماتية، في إطار منع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومواجهته.

وذكرت بلدية دير البلح، أنها حملة التعقيم شملت حي بشارة بالمدينة والذي اعلن عن وجود مصاب به حيث تم تعقيم منزل المصاب، ومنطقة الحكر المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى تعقيم الحاويات لمنع التلوث ومدخل البنك الاسلامي وبنك البريد وبنك القاهرة عمان.

وتواصل الجهات الرسمية، تعقيم المناطق والأماكن في كافة محافظات القطاع، التي يشتبه بوجود إصابات فيها، أو المؤكدة، خاصة الشوارع الرئيسية والاحياء المكتظة بالسكان.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أول أمس، تمديد حظر التجوال في محافظات غزة، مدة 48 ساعة، منبهًا أن من يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

اليوم، سجلت وزارة الصحة بغزة، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خارج الحجر الصحي، خلال 24 ساعة الأخيرة، ما رفع اجمالي الإصابات بالفيروس منذُ مارس، إلى 356 حالة.