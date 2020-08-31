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23 وفاة و 230 اصابة بفيروس كورونا في مصر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:47 - 31 اغسطس 2020
فيروس كورونا في مصر فيروس كورونا في مصر
تقارير
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أعلنت مصر، الإثنين، تسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، بتسجيل 23 وفاة و230 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 818 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 98.727، بينها 5.399 وفاة، و72.120 حالة تعاف.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، 113 إصابة الفيروس، إضافةً إلى 26 حالة شفاء منه.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات وصلت 3.685، منهم 76 متوفيا، و1.562 متعافيا.

وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 25 مليونا و390 ألفا، توفي منهم أكثر من 850 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليونا و709 آلاف.

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