ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

سلاح "إسرائيلي" جديد يفشل في مواجهة "البالونات الحارقة"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:37 - 31 اغسطس 2020
بالونات حارقة بالونات حارقة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أفاد الاعلام العبري، اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي في استخدام سلاح جديد في مواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، وفق زعمه.

وأوضح الاعلام العبري، أن الاحتلال يستخدم سلاح الليزر لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وأشار إلى أن جهاز الليزر أثبت فشله في المواجهة الكاملة، لاسيما مع استمرار اندلاع الحرائق الكبيرة في أحراش مستوطنات "غلاف غزة".

وخلال الأسابيع الماضية، ووفق جيش الاحتلال فقد اندلعت مئات الحرائق في كافة مستوطنة "غلاف غزة"، بفعل البالونات الحارقة، في حين، يتنصل الاحتلال من التزامه من بنود اتفاقات التهدئة المعلن عنها عام 2019 بين المقاومة والعدو، برعاية اممية قطرية مصرية.

118692701_3778624262170820_194342025205429505_n
118691556_3778624462170800_3149087383981462057_n
118676440_3778624365504143_3688235127420472783_n
118537391_3778624818837431_1056626497426663309_n
118633777_3778625235504056_693076651295280860_n
 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات