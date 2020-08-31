سلاح "إسرائيلي" جديد يفشل في مواجهة "البالونات الحارقة"

أفاد الاعلام العبري، اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي في استخدام سلاح جديد في مواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، وفق زعمه.

وأوضح الاعلام العبري، أن الاحتلال يستخدم سلاح الليزر لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وأشار إلى أن جهاز الليزر أثبت فشله في المواجهة الكاملة، لاسيما مع استمرار اندلاع الحرائق الكبيرة في أحراش مستوطنات "غلاف غزة".

وخلال الأسابيع الماضية، ووفق جيش الاحتلال فقد اندلعت مئات الحرائق في كافة مستوطنة "غلاف غزة"، بفعل البالونات الحارقة، في حين، يتنصل الاحتلال من التزامه من بنود اتفاقات التهدئة المعلن عنها عام 2019 بين المقاومة والعدو، برعاية اممية قطرية مصرية.











