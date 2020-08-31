الصحة : 7 حالات وفاة و875 إصابة جديدة بـ"كورونا" من غزة والضفة

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة اليوم الاثنين 31/8/2020 ، عن تسجيل 7 حالات وفاة و875 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 1031 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4433 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينت في بيان صحفي أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.8%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت ، أن حالات الوفاة سجلت في مدينة القدس (4 حالات)، وقطاع غزة ورام الله وقلقيلية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (249)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (18)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة رام الله والبيرة (52)، جنين (6)، أريحا والأغوار (23)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (1)، طوباس (2)، قطاع غزة (99)، ضواحي القدس (43)، مدينة القدس (350).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: مدينة القدس (762)، أريحا والأغوار (9)، محافظة جنين (2)، محافظة نابلس (68)، محافظة الخليل (190).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.