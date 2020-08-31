الأحرار: تسيير أول رحلة جوية للاحتلال نحو الإمارات مروراً بالسعودية حدث كارثي

أكدت حركة الأحرار اليوم الاثنين 31/8/2020 ، ان تسيير أول رحلة جوية رسمية للاحتلال نحو الإمارات مروراً بالسعودية مشهد مؤلم لن يُمسح من ذاكرة الأجيال التي تحب فلسطين وتسعى لتحريرها وترفض بقاء الاحتلال على ترابها.

واعتبرت حركة الاحرار خلال بيان لها اليوم ان زيارة الوفد الصهيوني الأمريكي للإمارات لتوقيع اتفاق التطبيع هو حدث كارثي واستكمال لحلقات التطبيع الخياني مع الاحتلال، وخدمة مجانية له وطعنة غدر جديدة في ظهر شعبنا والقضية الفلسطينية من قِبل النظام الإماراتي الغارق في وحل السقوط السياسي.

وأوضحت ان فتح السعودية لمجالها الجوي أمام طائرات العدو الصهيوني هو موافقة صريحة على الاتفاق ومباركة له ، وتعكس خطورة التوجه من بعض الأنظمة الوقحة، وهذا بحاجة لموقف عربي وإسلامي جاد وحقيقي لوقف الهرولة نحو التطبيع، فالتطبيع لن يجلب لأنظمته إلا الخزي والعار.

ودعت الحركة أحرار الأمة وشعوبها لرفض هذا الاتفاق وهذه الزيارة المشؤومة وأي تطبيع أو اتفاق مع الاحتلال، مطالبةً أهلنا شعب الإمارات لرفض هذه الزيارة والتظاهر في الساحات العامة وحول مطار أبو ظبي حاملين صور شهداء وجرحى وأسرى فلسطين للتأكيد على رفض هذا الكيان المسخ والتذكير لمن فقد البوصلة بأنه الكيان الصهيوني باطل ومجرم وأن مكان قياداته السجون بدل من استقبالهم على البساط الأحمر وإبرام الاتفاقات وتعزيز العلاقات معهم.