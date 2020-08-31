فصائل المقاومة: استقبال الإماراتي للوفد الإسرائيلي – الأمريكي خدمة مجانية للاحتلال وشرعنة لعدوانه

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية استقبال النظام الإماراتي للوفد الامريكي والصهيوني على أرض دولة الامارات العربية.

وأوضحت الفصائل في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه ان الاستقبال يحمل كل معاني التنكر لدماء الأمة التي سالت دفاعا عن فلسطين وخيانة لحقوق شعبنا في كل ذرة تراب في فلسطين.



وقالت الفصائل: "هذه الرحلة التي جابت الاجواء السعودية وصولا لمطار ابوظبي تستكمل مسلسل التطبيع الخياني مع الكيان، وهي مباركة للكيان الصهيوني للاستمرار بعمليات القتل والارهاب بحق شعبنا والمضي في سرقة الأرض في القدس والضفة".



وأضافت:" هذه الزيارات واللقاءات التطبيعية تعتبر مكافأة للعدو على جرائمه وتشجيعا لاعداء الأمة على مزيد من الارهاب والقتل بحقها"، معتبرة الاتفاق خدمة مجانية للاحتلال وشرعنة لعدوانه على أرضنا ومقدساتنا.



ودعت جماهير أمتنا العربية والإسلامية لنبذ المطبعين والتمسك بنصرة قضية الأمة المركزية فلسطين، والتوحد ضد عدو الأمة الواحد وهو الكيان الصهيوني.