شقيقان يهدمان منزلهما شمال القدس بتهديد الإحتلال

أجبرت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاثنين 31/8/2020 ، الشقيقان عبد السلام وعدي الرازم، بهدم منزليهما في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمال القدس، لتجنب الغرامات الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال بعد قيامها بهدم المنزل.

المنزلان يعيش فيهما عائلتان من 9 أفراد، وتبلغ مساحة كل منزل 65 مترا مربعا، وتم إخطارهما بالهدم من قبل بلدية الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص.

بلدية الاحتلال تستهدف منازل ومنشآت الفلسطينيين في القدس بهدمها، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، علما أنها لا تُعطي التراخيص بسهولة كما أنها تحتاج إلى مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.