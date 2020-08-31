نابلس: صحافيون يدعمون زميلهم المعتقل لدى وقائي السلطة



نظم صحافيون في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وقفة أسناد مع زميلهم الصحافي والفنان المعتقل لدىجهاز الأمن الوقائي "عبد الرحمن ظاهر" والذي يعرض اليوم الأثنين (31 أب/أغسطس) أمام محكمة الصلح في المدينة.

وحمل الصحافيون يافطات كتب عليها شعارات تندد إعتقال ظاهر (38 عاما)، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، ومنها "اعتقال الظاهر إنتهاك لحرية التعبير "، حرية ظاهر حريتنا" ، " الحكومة الفلسطينية قالت الحربة سقفها السماء فلماذا عبد الرحمن معتقل منذ 15 يوما"، وغيرها من الشعارات.

وكان جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس أعتقل الظاهر خلال خروجه من مكان عمله في فضائية النجاح في 17 أب/أغسطس الفائت ومنذ ذلك الحين ترفض النيابة الفلسطينية الإفراج عنه، رغم عدم وجود تهما واضحة بحسب محاميه.

وتمسكت النيابة الفلسطينية بإعتقاله بتهمة "بتهمة الذم الواقع على السلطة العامة" على خلفية منشورات له عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وطالب الصحافييون بالإفراج الفوري عن الزميل ظاهر تماشيا مع إعلان رئيس الحكومة الدائم أن الحريات العامة سقفها السماء.

وقالت الصحافية "مجدولين حسونة" والتي شاركت في الوقفة، إن تحرك الصحافيين جاء بعد إستمرار إعتقالهم زميلهم ظاهر لليوم 14 على التوالي، دون تحرك فاعل للإفراج عنه من النقابة أو الحكومة التي تتغنى إعلاميا بحرية الرأي والتعبير.

وتابعت حسونة:" نطالب النقابة أن لا تكييل بمكياليين، وأن تعمل للإفراج عن الزميل ظاهر، وهو الصحافي الذي عمل لسنوات مع وسائل إعلام فلسطينية وعربية، وأعتقل هو على رأس عمله مديرا للبرامج في فضائية النجاح".

وقالت حسونة أن هذا التحرك لإيصال رسالة من الصحافيين الشرفاء أنه يجب إطلاق ظاهر الذي لم يشئ للقانون الذي يكفل له حرية التعبير عن رأيه:" نأمل أن ينحاز القاضي اليوم لحرية الرأي والتعبير الذي يكفلها القانون".

وأكدت حسونة أنه في حال لم يفرج عن الزميل ظاهر اليوم، ستستمر هذه الفعاليات الأحتجاجية من الصحافيين، لإبصال صوته إلى كل المنابر الحقوقية المحلية و الرسمية، والنقابات الدولية.

وأستهجنت حسونة إعتقال صحافي فلسطيني على يد قوى الأمن الفلسطيني في هذا الوقت خاصة، وقالت:" بدلا من أن ننشغل كصحافيين فلسطينيين بما يجري على قضيتنا والتطبيع العربي، نحن هنا نقف لأسناد زميلنا لمجرد أنه عبر عن رأيه".