الجهاد الإسلامي: استقبال الإمارات للوفد الصهيوني – الأمريكي يعكس حالة من التردي السياسي والأخلاقي

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ داوود شهاب أن استقبال دولة الامارات لوفد صهيوني - أمريكي اليوم لتطبيق اتفاق التطبيع مع الاحتلال الصهيوني يعكس حالة من التردي السياسي والاخلاقي وانتكاسة في تاريخ الامارات.

وقال شهاب في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن أقل ما يمكن وصف ما يحدث من تنفيذ للاتفاق العار بين الامارات والعدو، هو أنه يشكل طعنة للشعب الفلسطيني، يا لعار الامارات التي تستقبل وفدا صهيونيا فيما تحاصر غزة وتهود القدس وتبتلع الضفة".

وأضاف: "في ظل حصار غزة وقطع الماء والدواء عنها وحرمانها من كل حقوقها يدخل العدو عاصمة عربية بكل تبجح وخيلاء والشعب الفلسطيني يئن تحت وطأة العدوان ومخططات الضم تهدد بتدمير 18 الف منزل سكني في القدم".