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ماذا قررت بنوك غزة بشأن أقساط المرابحات ؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:02 - 31 اغسطس 2020
صرف راتب من البنك.JPG صرف راتب من البنك.JPG
تقارير
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اعلنت البنوك في قطاع غزة اليوم الاثنين 31/8/2020 ، ان بنكي الانتاج والوطني يعلنان وقف خصم أقساط المرابحات من راتب الشهر الجاري في ظل جائحة "كورونا".

وكانت وزارة المالية بغزة أعلنت عن صرف راتب شهر أغسطس 8/2020 بنسبة 50% وبحد أدنى 1400 شيكل غدا الثلاثاء، وبنظام الفئات لمدة 3 أيام.

وقالت الوزارة ان الصرف سيكون في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد، وفق معايير السلامة والوقاية واجراءات التباعد الشخصي التي تحددها وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وبينت الوزارة انه سيتم إبلاغ كل موظف بموعد الصرف الخاص به برسالة نصية تصله على جواله من خلال البنك الذي يتفاضى منه راتبه.

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