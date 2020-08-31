اشتية: وفد من عدد من الوزراء يصل الى قطاع غزة الجمعة ويحذر من العودة للإغلاق

أكد محمد اشتية رئيس وزارة حكومة رام الله اليوم الاثنين 31/8/2020 ، ان وفد من عدد من الوزراء يصل الى قطاع غزة صباح الجمعة للمساندة والاطلاع على الأوضاع وتقديم كل مساعدة يحتاجها أهلنا هناك في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال اشتية في مستهل الجلسة الاسبوعية للحكومة " انه في هذه الأثناء نقوم بالتحضير لحزمة مساعدات طبية لغزة "

وحذر اشتية من الاضطرار للعود إلى إجراءات الإغلاق مرة أخرى وخاصة بعد ارتفاع الإصابات بالكورونا بشكل ملحوظ منا جميعا وفي جميع المحافظات.

وطالب بتفهم المرحلة السياسية الحساسة التي نعيشها ، مشدداً على انه لم تصلنا أي مساعدة من أي دولة عربية منذ بداية العام 2020 لدعم الموازنة، وتم وقف جميع المساعدات الأمريكية لنا لوكالة الغوث.

واشار الى ان "إسرائيل" تحاول ابتزازنا في موضوع المقاصة. وأموال المقاصة هي أموالنا وإنا على ثقة أنكم لن تقبلوا أن يتم ابتزازنا في هذا الموضوع.

وبالنسبة للرواتب ، اوضح ان هناك حوار بين سلطة النقد والبنوك لتمرير هذه الرواتب دون أية خصومات عن القروض الممنوحة للموظفين.

وعلق اشتية على التطبيع الاماراتي بالقول:" يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي، وبهذه المناسبة نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل.

حيث أفشل العرب رحلة بومبيو، رغم الضغوطات التي تمارس على بعض الدول العربية.