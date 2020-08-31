"صوت الغلابة".. إصابة الزميل الاعلامي بإذاعة صوت القدس محمد قنيطة بفيروس كورونا

أعلن الصحفي محمد قنيطة المُذيع الشهير في إذاعة "صوت القدس "، نبأ إصابته بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".

ونشر قنيطة على حسابه الشخصي في "فيسبوك" نبأ إصابته بفيروس كورونا، داعياً كل من خالطه في الأيام الأخيرة بضرورة إبلاغ دائرة الطب الوقائي لعمل اللازم، وبذلك يكون الزميل قنيطة أول إصابة بفيروس كورونا مسجلة في الطواقم الصحفية العاملة في القطاع.

والإعلامي قنيطة من الإعلاميين الفلسطينيين المعروفين، والذي له باع كبير في مجال الإعلام، إذ يعمل في المجال منذ اكثر من عقدين، وذاع صيته عبر برنامجه الشهير بين المواطن والمسؤول، وبانوراما القدس.

وتتمنى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إدارة وعاملين السلامة للزميل التامة للزميل قنيطة، وأن يمن الله عزوجل عليه وعلى جميع المصابين بالشفاء العاجل.