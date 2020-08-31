الملكة نور تدخل على خط انتقاد التطبيع الإماراتي مع الاحتلال

دخلت الملكة نور، عقيلة العاهل الأردني الراحل، الحسين بن طلال، على خط انتقاد التطبيع الإماراتي، بمشاركة مقال عن حملة التضامن مع الأمير علي، ورسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج.

وعلى صفحتها على تويتر، شاركت الملكة خبرا حول الحملات التضامنية مع الأمير علي، وحجاج، بعد هجوم إماراتي على خلفية انتقاد الأمير علي التطبيع، ورسم كاريكاتوري سخر من عبدالله ابن زايد.

قبل أيام، أثار الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الجدل بعد أن نشر تغريدة تهاجم دولة الإمارات، على إثر اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وغرد الأمير علي بمقال للأكاديمي والمؤرخ البريطاني في جامعة أوكسفورد، آفي شليم، على موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، ينتقد فيه التطبيع مع إسرائيل، وتبريرات أبوظبي، قبل أن يتراجع لاحقا ويحذف التغريدة بعد أنباء عن تحرك إماراتي واتصالات أردنية لتجنب نشوب خلاف بين البلدين.

وقال موقع "الأردنية نت" المحلي، إن الغضب الإماراتي من التغريدة، دفع العاهل الأردني للاتصال بالأمير علي شخصيا وطلب منه حذف التغريدة.

وعن الاتصالات قال الموقع إن الأردن اتصل بالإمارات وأوضح أن التغريدة لا تعبر عن الموقف الرسمي الأردني، للتخفيف من حدة الموقف.

وجاء عنوان المقال الذي شاركه الأمير على صفحته "صفقة الإمارات وإسرائيل.. إنجاز أم خيانة؟"، مرفقا بصورة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، كتب عليها "خائن".

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن ترامب توصل أبوظبي وتل أبيب، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية، حيث اعتبرته الأخيرة "خيانة" من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.