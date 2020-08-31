"الشباب الثائر" يواصلون إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية

واصل الشباب الثائر اليوم الإثنين، إطلاق دفعات من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، في أعقاب الحديث عن رفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة لاشتراطات المقاومة الفلسطينية، المتمثلة برفع الحصار عن قطاع غزة المتواصل منذ 15 عاماً.

وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن الوحدات الشبابية الميدانية كثفت خلال اليومين الماضيين إطلاق البالونات الحارقة، ما أدى لاشتعال النيران في عشرات الدونمات داخل المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة الاخبار مصادر في "وحدات البالونات"، أن تطوّراً نوعياً طرأ على عملها خلال اليومين الأخيرين، حيث باتت تطلق البالونات المُحمّلة بالمواد المتفجّرة والحارقة بأعداد كبيرة (المئات في الدفعة الواحدة)، إضافة إلى التنسيق بين جميع الوحدات في مختلف المناطق كي تُطلَق البالونات بالتزامن، ما يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحرائق، ويُفقِد بالتالي وحدات الإطفاء الإسرائيلية القدرة على التعامل معها بكفاءة.

في السياق، كشفت مصادر في "الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة" أن جميع الأجنحة العسكرية للفصائل أبلغت قيادة الغرفة جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال.