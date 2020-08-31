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صحة غزة تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:08 - 31 اغسطس 2020
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تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، تسجيل 69  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أن:

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 670 عينة

 الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 69 ) حالة.

اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 356 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 280: (243 من المجتمع و 37 من العائدين)

متعافين 72

وفيات 4

لازالت الطواقم الطبية المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

لا زلنا في مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه وهذه المرحلة حساسة و تتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة.

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