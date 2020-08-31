صحة غزة تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أن:

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 670 عينة

الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 69 ) حالة.

اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 356 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 280: (243 من المجتمع و 37 من العائدين)

متعافين 72

وفيات 4

لازالت الطواقم الطبية المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

لا زلنا في مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه وهذه المرحلة حساسة و تتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة.