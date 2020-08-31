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المرور: الحركة المرورية متوقفة وتحذيرات للمخالفين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:35 - 31 اغسطس 2020
شرطة المرور شرطة المرور
تقارير
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أكدت شرطة المرور في قطاع غزة اليوم الاثنين31/8/2020 ، أن الحركة المرورية في ظل استمرار فرض حظر التجوال، متوقفة ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت المرور في بيان لها حول الحالة المرورية، أن الحركة المرورية متوقفة بشكل كامل على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية بسبب فرض حظر التجوال بكافة محافظات غزة.

وشددت على منع حركة المركبات والدراجات النارية إلا للضرورة القصوى، مبينة أن من يخالف ذلك بعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وقالت: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

ولفتت إلى أن دائرة حوادث الطرق سجلت خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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