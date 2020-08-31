الأسير محمد وهدان يعلق إضرابه عن الطعام

علّق، اليوم الاثنين، الأسير محمد وهدان إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 23 يوما في عزل سجن "عوفر".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، أن الأسير محمد وحيد وهدان من بلدة رنتيس في مدينة رام الله، قد علّق إضرابه عن الطعام، وذلك بناء على إلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه، وتحويل ملفه الى قضية، والإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 5000 شيقل.

يذكر أن الأسير موسى حسن زهران (53 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، قد علق يوم أمس إضرابه عن الطعام بعد 12 يوما، بعد وعودات بالعمل على إنهاء إعتقاله الإداري، وقد أمضى ما مجموعه 5 سنوات في سجون الاحتلال، ويقبع حاليا في عزل "عوفر". علمًا أن قوات الاحتلال قد اعتقلته في 7 تموز/ يوليو الماضي، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.