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كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة

المصري يحذر: إذا فشلت جهود الوسطاء فسيعيش العدو حصاراً في قلب الملاجئ

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:06 - 31 اغسطس 2020
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تقارير
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أكد القيادي في حركة حماس، مشير المصري، أن قرار حركته هو رفع الحصار بكافة الأشكال، بالكامل عن قطاع غزة، مضيفاً: "ليس أدنى من ذلك"، جاء ذلك في أعقاب الحديث عن تعنت المسؤولين الإسرائيليين في الاستجابة لاشتراطات المقاومة برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، المتواصل منذ 15 عاماً.

وأضاف المصري في مقطع فيديو مقتضب: "إذا ما فشلت جهود الوسطاء فهذا يعني أن العدو الصهيوني سيعيش الحصار بصهاينته في قلب الملاجئ لأننا ليس هناك ما نخسره، ولا يمكن أن نقبل أن يتعرض شعبنا لحالة الموت البطيئ باستمرار الحصار".

وتابع: "نحن ذاهبون لأقصى مدى وكل الخيارات مفتوحة والاحتلال سيتحمل تهربه من الاستجابة لمطالب شعبنا برفع الحصار الظالم المفروض عليه".

 

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