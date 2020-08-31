ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مانويل مسلم للعرب: من لا قدس له لا إسلام له والأقصى يحترق بخيانة الأنظمة

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 09:06 - 31 اغسطس 2020
الأب مانويل مسلم الأب مانويل مسلم
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قال الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس "إن المسجد الأقصى في الذكرى 51 لحرقه، يحترق من جديد بفعل تطبيع الأنظمة العربية مع الاحتلال والسكوت وتبرير جرائمه".

وخلال ندوة حوارية بعنوان "واقع مدينة القدس في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والمخططات الأمريكية والصمت الدولي"، نظمها المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام في ايطاليا، شدد مسلم على ضرورة أن يعيد العرب حساباتهم ليدركوا حجم المؤامرة التي تتعرض لها مدينة القدس من الاحتلال.

وخاطب مسلم العواصم العربية والخليجية قائلا:" القدس ابنتكم وعروس عروبتكم أصبحت غريبة، والفلسطينيون باتوا غرباء في وطنهم، فمن لا قدس له لا إسلام له".

واستهجن مسلم الأصوات التي تبرر احتلال فلسطين والقدس وتضفي عليه الشريعة والقانونية وتدعي أحقية اليهود في فلسطين قائلا:" تبا لكم كيف تنفون الحقيقة بأن إسرائيل ما هي إلا حركة استعمارية استيطانية تهدف لتفتيت المسلمين ونهب ثرواتهم".

ورأى مسلم بان الأنظمة العربية بتطبيعها تتلاعب بالقضية الفلسطينية بلاجئيها وأسراها وجرحاها ومحاصريها، بل ويحرقون أحلام 15 مليون فلسطيني الحالمين بالعودة الى أرضهم.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات