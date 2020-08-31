اللجنة الوبائية: الخطر الأكبر لفيروس كورونا يتركز في شمال القطاع  



كشف منسق اللجنة الوبائية في قطاع غزة يحيى عابد، اليوم الاثنين، أنَّ الخطر الأكبر بالنسبة لانتشار الوباء في القطاع، يتركز في شمال قطاع غزة.

وأوضح عابد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" أن الشمال سجل حوالي 88 إصابة داخل المجتمع، مشيراً إلى انَّ جميع المحافظات سجلت منذ بدء انتشار الوباء داخل المجتمع حوالي 177 حالة، إضافة إلى 37 حالة من ضمن حالات سحبت بين العالقين في المعابر، ليصبح إجمالي الحالات النشطة داخل القطاع، 214 حالة خلال الستة أيام السابقة.

وأضاف عابد "الآن الملاحظ في التقرير في توزيع الحالات، حيث يشار إلى مناطق خطر أكثر من مناطق أخرى، ويتركز الخطر في المنطقة الشمالية، حيث تم تسجيل 88 حالة حتى هذه اللحظة".