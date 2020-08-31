الأسد يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عرنوس

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأفادت وكالة (سانا) بأن الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 221 لعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

وتتألف الحكومة الجديدة من 29 وزيرا، واحتفظ 13 وزيرا من الحكومة السابقة التي شكلها رئيس الوزراء عماد خميس بمناصبهم، و16 وزيرا جديدا في الحكومة.

ولم يطرأ أي تغير على الوزارات السيادية، مثل الخارجية والدفاع والداخلية.

وكلف الأسد، حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء بشكل مؤقت، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب.

وتسلم عرنوس، مهام رئيس الوزراء مؤقتاَ إلى حين إجراء انتخابات مجلس الشعب التي جرت في يوليو الماضي، بعدما تم إعفاء رئيس الحكومة السابق عماد خميس من منصبه.

ويأتي التكليف بتشكيل الحكومة في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، عقب هبوط في قيمة الليرة، وما ترافق مع موجة غلاء غير مسبوقة في الأسواق، في ظل أزمة انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيدـ19).

وينحدر عرنوس (67 عاما) من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي ما تزال تسيطر فصائل مقاتلة على أكثر من نصف مساحتها.

وتخرج عرنوس من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978، وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوبا، وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس.

ورئيس الوزراء الجديد مشمول، على غرار سلفه، بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.