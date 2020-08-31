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الخارجية: وفاة 4 مغتربين بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:39 - 31 اغسطس 2020
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تقارير
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة و 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.

وبحسب الخارجية فإن حصيلة الوفيات ترتفع إلى 241 حالة أما الإصابات فتصل إلى 5722، وحالة التعافي إلى 1910.

وأفادت الوزارة في بيان لها: تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية بالسعودية للمواطن عمر محمود حسن أبو دان (81 عاماً)، والمواطن سمير اسماعيل سليمان مقلد (55 عاما)، وحالة وفاة للمواطن خالد الريفي في الأربعينات من عمره ويعيش في جنوب افريقيا، وحالة أخرى للمواطن تركي سلعوس 70 عاما في فنرويلا.

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