اعتقالات واقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 10 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل سامح عبيد وسمير إعمر من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما اعتقل الشابين جهاد عزام غرابية وعبدالله خالد أبو زيد من قباطية، خلال مرورهما قرب مستوطنة "دوتان".

وقامت قوات خاصة من جيش الاحتلال باعتقال الأسير السابق ياسر وليد خزيمية من بلدة قباطية في جنين.

ومن رام الله، اعتقل إبراهيم نبيل نخلة من مخيم الجلزون شمالًا.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمود شكارنة (17 عامًا) من بلدة نحالين غرب بيت لحم، وسلمت حمدان فنون بلاغًا لمراجعة مخابراتها.

ومن الخليل، اعتقلت سيف الدين الجعبري.

واعتقل الاحتلال الشاب محمد عتيق من البلدة القديمة بالقدس، إلى جانب اعتقال معتصم حمزة عبيد من بلدة العيسوية.

وعلى صعيد آخر، اقتحم جيش الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل ووزع منشورات هدد فيها أهالي المخيم بحملات اعتقال واسعة، كما اقتحم منزل الأسير القيادي باجس نخلة من مخيم الجلزون وعاث فيه فسادا.