الإمارات تستقبل وفداً إسرائيلياً - أمريكياً لاستكمال حلقات جريمة التطبيع

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية يوم الأحد، بأن الإمارات ستستقبل يوم غد الاثنين وفدا أمريكيا إسرائيليا، يرأسه جاريد كوشنر كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع الثلاثي المشترك تأتي لبلورة خارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن الوفد يضم عددا من ممثلي القطاعات المختلفة لدة الاحتلال على متن أول طائرة تجارية تابعة للأحتلال تحط على أرض الإمارات.

وذكرت الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.