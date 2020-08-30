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القيادي عليان يعزي وفاة والدة الأسير القائد سامر عربيد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:12 - 30 اغسطس 2020
والدة سامر عربيد والدة سامر عربيد
تقارير
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توجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. جميل عليان بالتعزية الحارة من الجبهة الشعبية وعائلة المناضلة أليس رزوق (عربيد) والدة الأسير القائد سامر عربيد.

وقال عليان في تصريح صحفي: "المناضلة الفقيدة اعطت للجميع دروساً في الصبر والإرادة، وأكدت ان فلسطين أغلى من اي شيء".

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير سامر في 25 أيلول 2019، وخضع لتحقيق قاس وتعذيب في مراكز التحقيق الإسرائيلية.

وزعم الاحتلال أنّ الأسير سامر العربيد هو المسؤول بالإضافة إلى 3 آخرين عن عملية "عين بوبين" التي وقعت في 23 أغسطس 2019، وأسفرت عن مقتل مستوطِنة وإصابة اثنين آخرين بجروح، بعد تفجير عبوة ناسفة قرب قرية عين عريك غربي رام الله.

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