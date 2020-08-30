تردد قناة لنا السورية lana Syria الجديد 2020 على نايل سات وعرب سات

رصدت محركات البحث العالمية تزايد بحث المتابعين العرب عن تردد قناة لنا السورية الجديد 2020، التي تعتبر من أكثر القنوات العربية مشاهدة، كونها تقدم محتوى اخباري وترفيهي منوع، إلى جانب امتلاك القناة طاقم إعلامي مميز.

وتعد القناة التابعة للدولة السورية من القنوات التي تقدم محتوي درامي مميز، فهي من أفضل القنوات التي تعرض للمشاهد ما يحدث داخل دمشق من خلال محتوي درامي متميز.

وتقدم القناة الكثير من البرامج والمسلسلات والفقرات الترفيهية المنوعة، وزاد من البحث عن تردد القناة، حالة فرض حظر التجوال في بعض المناطق في الوطن العربي، ما دفع الكثير من الاسر للبحث عن القنوات الترفيهية، لتمضية أوقاتهم.

وتعرض القناة الكثير من البرامج المسلسلات القديمة التي تتميز بطابع الاصالة، كما انها تعرض الكثير من المسلسلات العصرية التي تتميز بطابع التجديد في القصة والحبكة، وهو ما جذب للقناة الكثير من الجمهور العربي.

معلومات عن قناة لنا السورية

بدأت القناة بالبث بصورة رسمية عبر الأقمار الصناعية منذ عام 2018، وقد وجدت لنفسها شهرة واسعة من خلال المحتوي المميز الذي تقوم بتقديمه، وتعمل القناة بشكل متواصل دون انقطاع.

تقدم العديد من البرامج بصورة محايده فهي لا تتشدد في رأي سياسي معين، وتتميز القناة بعرض العديد من المسلسلات المدبلجة التركية، واليابانية، وبسبب ارتفاع نسب المشاهدة للقناة حقت ارباح مرتفعة خلال العامين الماضيين.

أثرت القناة علي الأسر المصرية بشكل كبير فأصبح الجميع يتابع القناة ويعد مثل باب الحارة من أكثر المسلسلات المميزة الذي يتم متابعته بشغف.

المحتوي الذي تقوم القناة بتقديمه

تقوم القناة بعرض عدد من المسلسلات الدرامية الكوميديا التي يتابعها العديد من الناس بالوطن العربي، مثل المسلسل الدرامي الواق واق، كما تقوم القنة بعرض مسلسل باب الحارة الذي وجد نجاح كبيراً ونسب مشاهده مرتفعة، وقد تم إنتاج العديد من الأجزاء منه.

كما يتم عرض مسلسل الحرملك، الذي تدور أحداثه في زمن السلاطين.

وهناك العديد من المسلسلات الأخرى التي تعرض بالقناة.

كما تقدم باقة مميزة من البرامج منها برنامج حكايتي، لازم نحكي.

كما تعرض أفلام سورية متنوعة.

تردد قناة لنا السورية

تردد قناة لنا السورية الجديد

القمر التردد معامل الترميز جودة القناة نايل سات 12360 (V) 27500 – 5/6 SD نايل سات 11372 (H) 27500 – 2/3 HD

يمكن ضبط تردد قناة لنا السورية من خلال ضبط التردد الخاص بها علي القمر الصناعي النايل سات، كما يمكن ضبط القناة علي القمر الصناعي عرب سات.