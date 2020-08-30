رابط نتائج امتحانات الدورة الاستثنائية لطلبة الصف التاسع في جميع المحافظات السورية 2020

نشرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأحد، رابط نتائج امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي في جميع المحافظات السورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن نتائج طلبة الصف التاسع في جميع المحافظات السورية للعام الحالي 2020 أصبحت موجودة على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن أي روابط غير تلك التي تنشرها الوزارة تعتبر روابط مزيفة وغير حقيقة وتهدف لجمع القراءات فقط.

وطالب وزارة التربية والتعليم أولياء الامور بفحص النتائج التاسع الأساسي للدورة الاستثنائية.

ودعا الوزارة أولياء الأمور والطلبة لعدم التوجه إلى المدارس والاكتفاء بالاستعلام عبر رابط الوزارة، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع الاكتظاظ.

وحول طريقة إخراج النتيجة، أعلنت الوزارة عن الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية وادخال رقم الاكتتاب الخاص بكل طالب مع اسم المحافظة التي ينتمي اليها الطالب، من ثم الضغط على أمر البحث، للتعرف على النتيجة مباشرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن تطبيق نتائج امتحانات يتيح إمكانية التعرف على نتائج اختبارات النهائية فور صدورها وانتهاء من عمليات التصحيح والفرز والتدقيق وإدخال كل العلامات على المنصة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن تحميل تطبيق نتائج امتحانات 2020 متاح للطب الذين يعملون على هواتف بنظام أندرويد، لافتة إلى أنه يجري إعداد نسخة جديدة تتناسب مع هواتف (IOS (وسيكون متاحا عبر الموقع الالكتروني قريبا.

واستقبل طلاب وطالبات الصف التاسع الامتحانات هذا العام، في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة المدن السورية، واعتماد التعليم عن بعد لمنع تفشي الوباء.