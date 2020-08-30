"واتس أب" يعلن عن بشرى سارة لمستخدميه حول العالم

يقترب تطبيق التراسل الفوري الأشهر في دول العالم "واتسآب"، من طرح نسخة مكتب خاصة به، تحمل ميزة ينتظرها الجميع من مستخدميه حول العالم.

حيثُ تمتاز نسخة "الويب" من "واتسآب"، بأنها تعمل دون الحاجة إلى استخدام رقم الهاتف، تبعاً لتغريدة أطلقها موقع "وابيتا إنفو" التكنولوجي، ونقلته (سبق).

ووفق الموقع، فإن شركة "فيسبوك"، التي تمتلك تطبيق "واتسآب" تجري حالياً تطويراً لتطبيق متعدد المنصات، يمكن استخدامها عبر متصفح الإنترنت، عند إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد أو "آي أو إس".

ويمكن للأشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء على تواصل مع الأشخاص الموجودين على قائمة الاتصال، ولا توجد أي معلومات حول موعد طرح التطبيق المخصص للحواسيب، لكن بمجرد طرحه من المتوقع ارتفاع عدد المشتركين الذين تجاوزوا ملياراً ونصف المليار مستخدم حول العالم.

تُجدر الاشارة الى أن تطبيق "واتسآب" أطلق في عام 2015 إصداراً مخصصاً لسطح المكتب، لكنه لا يزال يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف من خلال كود