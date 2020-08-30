صحة غزة: المرحلة الحالية حساسة ومطلوب عدم الخروج إلا للضرورة القصوى

اكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة أن المرحلة الحالية حساسة وتتطلب عدم التراخي في اي من اجراءات الوقاية والالتزام التام من المواطنين بالمكوث في المنازل، وعدم الخروج الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وتطهير اليدين والتباعد الجسدي وعدم المخالطة.

وأوضح القدرة في تصريحات صحفية أن الوزارة لم تستطع -حتى اللحظة- حصر وباء كورونا وجهود وزارة الصحة مستمرة لحصره، مشيراً إلى أنّ مناطق قطاع غزة كافة ما زالت خطرة، وأن الإصابات في تزايد.

وأشار إلى أنَّ عدد إصابات كورونا في غزة منذ بداية مارس بلغت 289 حالة، لافتاً إلى ان الوزارة سجلت إصابة 66 بفيروس كورونا على مدار ال 24 ساعة من يوم السبت داخل المجتمع.

وبين القدرة أن عدد الحالات المسجلة داخل المجتمع بفيروس كورونا وصلت إلى 177 حالة، وأنَّ شمال القطاع وفي مدينة غزة هما الأكثر ارتفاعاً في عدد الإصابات.

وطالب القدرة بضرورة توفير المسلتزمات الصحية اللازمة للفحص المخبري، مشيراً إلى أنَّ المسحات المخبرية الموجودة قليلة ونحتاج لمضاعفتها كي يتسنى لنا العمل في اجراءات التقصي وتتبع المخالطين.

اكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة أن المرحلة الحالية حساسة وتتطلب عدم التراخي في اي من اجراءات الوقاية والالتزام التام من المواطنين بالمكوث في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وتطهير اليدين والتباعد الجسدي وعدم المخالطة.

وأوضح القدرة في تصريحات صحفية أن الوزارة لم تستطع -حتى اللحظة- حصر وباء كورونا وجهود وزارة الصحة مستمرة لحصره، مشيراً إلى أنّ مناطق قطاع غزة كافة ما زالت خطرة، وأن الإصابات في تزايد.

وأشار إلى أنَّ عدد إصابات كورونا في غزة منذ بداية مارس بلغت 289 حالة، لافتاً إلى ان الوزارة سجلت إصابة 66 بفيروس كورونا على مدار ال 24 ساعة من يوم السبت داخل المجتمع.

وبين القدرة أن عدد الحالات المسجلة داخل المجتمع بفيروس كورونا وصلت إلى 177 حالة، وأنَّ شمال القطاع وفي مدينة غزة هما الأكثر ارتفاعاً في عدد الإصابات.

وطالب القدرة بضرورة توفير المسلتزمات الصحية اللازمة للفحص المخبري، مشيراً إلى أنَّ المسحات المخبرية الموجودة قليلة ونحتاج لمضاعفتها كي يتسنى لنا العمل في اجراءات التقصي وتتبع المخالطين.