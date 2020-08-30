العمادي يعلن مواصلته جهود التوصل لتهدئة بين المقاومة والاحتلال

أكد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أنه ومنذ وصوله إلى قطاع غزة منتصف الأسبوع الماضي، قد أجرى سلسلة لقاءات مع كافة الأطراف في إطار الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.

وشدد السفير العمادي الذي يزور قطاع غزة حاليا بعد غياب نحو 6 أشهر بسبب جائحة"كورونا"، على خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع وتدهور قطاعات مختلفة نتيجة استمرار الحصار، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الجهود والاتصالات الحثيثة لدولة قطر من أجل التوصل إلى تفاهمات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن دولة قطر تسعى بشكل كبير لتحقيق الهدوء الذي يضمن تمكين الدول المانحة والمنظمات الدولية وعلى رأسها دولة قطر من تنفيذ مشاريعها الإنسانية في القطاع دون أي إشكاليات، بهدف تحسين ظروف الناس في غزة، على حد قوله.

وفي سياق منفصل، وخلال زيارتهما الحالية التي تستمر لأيام، فقد أجرى السفير العمادي مع نائبه خالد الحردان جولات تفقدية على عدد من المشاريع القطرية في القطاع، وأهمها مشروعَيْ إنشاء مركز نورة راشد الكعبي لغسيل الكلى ومركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة في شمال القطاع، وكذلك مشروع إنشاء مسجد مدينة الأمل السكنية، كما تفقد العمل في مخازن اللجنة القطرية الواقعة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.







