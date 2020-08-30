الشعبية تطالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الأحد قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة بتَحمُلّ مسئولياتها الوطنية والإنسانية والحكومية تجاه غزة وأهلها في ضرورة إعداد خطة إغاثة عاجلة في ظل العدوان والحصار وسياسات الإفقار وانتشار جائحة كورونا.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي رفضها محاولات الاحتلال بكل السبل ابتزاز شعبنا حياتياً ومعيشياً ونشر الوباء إلى القطاع واستخدامه كسلاح ابتزاز.

ودعت إلى سرعة تسيير قوافل طبية واغاثية ورصد موازنة مالية للقطاع في ظل نقص كامل في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وضرورة صرف رواتب الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى أسوة مع أبناء شعبهم في الضفة وإلغاء التقاعد المالي".

كما دعت الجبهة المجتمع الدولي والبلدان العربية الشقيقة وأحرار العالم إلى الضغط من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع بشكلِ كاملِ وإلى الأبد.

وطالبت المجتمع الدولي القيام فوراً بتسيير قافلة مساعدات وجسر إغاثي عاجل للقطاع لإمداد القطاع بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.