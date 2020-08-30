الشرطة بغزة : استنفرنا ما يقرب من 10 آلاف شرطي لتطبيق الإجراءات لمواجهة كورونا

أكد مدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح أنه منذ اللحظة الأولى لاكتشاف الفيروس تم وضع الخطط اللازمة للتعامل معه، مشيراً الى أن أفراد الشرطة منتشرين في محافظات كافة للعمل على حصر الوباء.

و أضاف صلاح قائلاً: "استنفرنا ما يقرب من 10 آلاف شرطي لتطبيق الإجراءات الحكومية على سلامة أبناء شعبنا من الوباء".

و لفت الى أن إصابة عدد من أفراد الشرطة بالفيروس لن تؤثر على أداء عملها.

و تابع مدير عام الشرطة قائلاً: " أكثر ما نُعول عليه هو العنصر البشري من أبناء الأجهزة الأمنية، كما نُعول على وعي شعبنا وندعوه للتعاون معنا في حصر هذا الوباء".

و دعا صلاح أبناء شعبنا بالالتزام بالإجراءات الحكومية، وبالأخص قرار حظر التجوال، وأن يلزموا بيوتهم خلال هذه الفترة، موجهاً الشكر الكبير لأبناء شعبنا الملتزمين بالأخذ بالتدابير والإجراءات الوقائية، متمنياً من الجميع المساعدة حتى نستطيع سوياً أن نحصر الوباء.

و بين أن هناك تعاوناً كبيراً من المواطنين مع الإجراءات المفروضة في غالبية المناطق داخل المحافظات، مؤكداً بأنه تم توجيه الإدارات المعنية للعمل على رفع التوعية بأهمية بقاء المواطنين في بيوتهم لمنع تفشي الوباء.

و لفت الى أن الإجراءات المفروضة هي مصلحة عامة للمواطن، و أن هناك حاجة لدرجة عالية من العمل الجماعي في مواجهة الوباء.

و حذر اللواء صلاح من أن أي استهتار في مواجهة الوباء، أو مخالفة للإجراءات الحكومية سيُجابه بإجراءات من الشرطة لإلزام الجميع بالأخذ بالتوجيهات والتدابير الوقائية.

و قال: "إن إصابة أفراد من الشرطة بالفيروس أمر متوقع، ونحن نوصي القوات العاملة باتخاذ كامل احتياطات الوقاية والسلامة".

في سياق متصل، أشار اللواء صلاح الى أن مباحث التموين تُتابع الأسواق والأسعار، وتم تسجيل حالات قليلة لتجار قاموا برفع الأسعار، وتم تحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

و دعا مدير عام الشرطة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات تجاوز أو تلاعب بالأسعار من قبل التجار، ونحن نقوم بدورنا في متابعة هذه الحالات واتخاذ المقتضى القانوني فيها

و أكد أن هناك جهات تُحاول بث الشائعات والأخبار الكاذبة خلال هذه الفترة، وقد تم توجيه دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة لمتابعتها.

و أكمل حديثه قائلاً: "لن نسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية في بث الشائعات، والتأثير سلباً على تماسك الجبهة الداخلية".

و كشف صلاح بأنه تم خلال الفترة السابقة إجراء عدة مناورات داخلية لاختبار جهوزية الأجهزة الشرطية والأمنية للتعامل مع الظروف الحالية.

و أضاف أنه يتم تقييم العمل الذي يتم القيام به، لاستخلاص الملاحظات ميدانياً، و التوجيه باتجاه إجراءات جديدة باستمرار حتى تحقق نتائج أكثر إيجابية.