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منح مجانية في برامج الدراسات العليا لأبناء الشهداء بجامعة القصيم 134

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:54 - 30 اغسطس 2020
جامعة القصيم جامعة القصيم
تقارير
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وافق رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، اليوم الأحد، على قبول أبناء شهداء الواجب بمنح مجانية كاملة في برامج الدراسات العليا؛ وذلك من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية، وتقديرًا من الجامعة لدور آبائهم وتضحياتهم في الدفاع عن الدين والوطن، وإيمانًا بالوفاء لأهل الوفاء والتضحية.

وتأتي هذه الخطوة من الجامعة ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بأسر الشهداء وذويهم ومساعدتهم وإعانتهم على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة، ولتخليد دور هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم للذود عن حدود هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدراته.

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