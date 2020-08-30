السعودية تكتشف حقلين جديدين للزيت والغاز

أعلن وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأحد، اكتشاف شركة أرامكو لحقلين جديدين للزيت والغاز في المناطق الشمالية من المملكة.

وأضاف بن سلمان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحقلين "هضبة الحجَرَة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التُّلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

وذكر أن الغاز الغني بالمُكَثَّفَات، تدفق، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 1944 برميلاً من المُكَثَّفَات.

وتابع: "الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي، تدفق بمعدل 3189 برميلا يومياً، مصحوبا بنحو 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم".

فيما تدفق الغاز من بمعدل 2.4 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بـ 49 برميلاً يوميا من المُكَثَّفات، بحسب الوزير.

وأشار إلى أن شركة "أرامكو" ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات في الحقلين، إضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.

والسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أنها تأتي ثالثة في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج 9.8 ملايين برميل يوميا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقول "أرامكو السعودية" 12 مليون برميل يوميا، أبرزها حقول: الغوار (3.8 ملايين برميل يوميا)، وخريص (1.5 مليون برميل يوميا)، والسفانية (1.3 مليون برميل يوميا)، والشيبة (مليون برميل يوميا)، والظلوف.