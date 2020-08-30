ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حذر عدم مرتدي الكمامات بإجراءات

البزم: تم ترتيب صرف الرواتب مع البنوك وسلطة النقد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:55 - 30 اغسطس 2020
اياد البزم المتحدث باسم الداخلية اياد البزم المتحدث باسم الداخلية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أننا لا زلنا في محاولة كسر انتشار وباء فيروس كورونا والحد من تفشيه في قطاع غزة، مؤكداً على الاستمرار في الإجراءات المفروضة حالياً لهذا الغرض.

وأوضح في حديث له لفضائية الأقصى، أن هناك التزام كبير من قبل المواطنين في قطاع غزة بالإجراءات المفروضة، وتم تشديد الإجراءات منذ أمس.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بكل الإجراءات، والبقاء في المنازل وعدم التنقل بشكل كامل إلا في حالات الضرورة القصوى. كما شدد على أن أي مواطن يضطر للخروج من منزله عليه ارتداء الكمامة واتخاذ الإحتياطات الوقائية، موضحاً أن الشرطة ستتابع التزام المواطنين بذلك.

وحذر البزم أي مواطن لا يرتدي الكمامة أثناء الخروج الاضطراري سيتم اتخاذ إجراءات بحقه.

وعن آلية صرف رواتب الموظفين عبر البنوك، اوضح البزم ، أنه تم الجلوس مع ممثلين عن البنوك وسلطة النقد، ووضعنا آليات لصرف الرواتب بما يضمن تنفيذ إجراءات الوقاية ومنع الاختلاط والازدحام.

تم الاتفاق على صرف الرواتب والمخصصات وفق جداول زمنية، والأجهزة الأمنية ستكون مساندة للبنوك في عملية الصرف لمنع مخالفة الإجراءات.

الأكثر مشاهدة

متعلقات