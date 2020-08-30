البزم: تم ترتيب صرف الرواتب مع البنوك وسلطة النقد

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أننا لا زلنا في محاولة كسر انتشار وباء فيروس كورونا والحد من تفشيه في قطاع غزة، مؤكداً على الاستمرار في الإجراءات المفروضة حالياً لهذا الغرض.

وأوضح في حديث له لفضائية الأقصى، أن هناك التزام كبير من قبل المواطنين في قطاع غزة بالإجراءات المفروضة، وتم تشديد الإجراءات منذ أمس.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بكل الإجراءات، والبقاء في المنازل وعدم التنقل بشكل كامل إلا في حالات الضرورة القصوى. كما شدد على أن أي مواطن يضطر للخروج من منزله عليه ارتداء الكمامة واتخاذ الإحتياطات الوقائية، موضحاً أن الشرطة ستتابع التزام المواطنين بذلك.

وحذر البزم أي مواطن لا يرتدي الكمامة أثناء الخروج الاضطراري سيتم اتخاذ إجراءات بحقه.

وعن آلية صرف رواتب الموظفين عبر البنوك، اوضح البزم ، أنه تم الجلوس مع ممثلين عن البنوك وسلطة النقد، ووضعنا آليات لصرف الرواتب بما يضمن تنفيذ إجراءات الوقاية ومنع الاختلاط والازدحام.

تم الاتفاق على صرف الرواتب والمخصصات وفق جداول زمنية، والأجهزة الأمنية ستكون مساندة للبنوك في عملية الصرف لمنع مخالفة الإجراءات.