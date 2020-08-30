نتنياهو: رحلة غدًا إلى الإمارات ستكون تاريخية

وصف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو رحلة الوفد "الاسرائيلية" الى الامارات المقررة غداً الاثنين بأنها ستكون تاريخية.

و قال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاحد مع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر: "كلما انضمت دول عربية أخرى للاتفاقيات معنا فسوف يفهم حينها الفلسطينيون أنهم على خطأ .. وكما قلنا لن نسحب أي مستوطن من الضفة الغربية".

و تابع نتنياهو قائلاً: "جميعنا متأثرون من التطبيع السريع بين إسرائيل والإمارات، هذا الأمر سيغير الشرق الأوسط".

و لفت نتنياهو الى أن هذه الاختراقة اليوم ستغير طبيعة الأمور في قادم الأيام وسيمهد الطريق لدول أخرى لتطبع علاقاتها مع "إسرائيل".

و تابع يقول: "أعتقد أن الفلسطينيين كان لهم لوقت طويل فيتو على السلام، ليس فقط بينهم وبين "إسرائيل" وإنما أيضا بين إسرائيل والعالم العربي".

و اضاف رئيس وزراء الاحتلال قائلاً: "انتظرنا الفلسطينيين لكان علينا انتظارهم للأبد".

و يرأس كوشنر وفدا أمريكيا، يضم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيت.

وتأتي الجولات "المكوكية" لمسؤولين أمريكيين للمنطقة، بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن توصل أبوظبي وتل أبيب لاتفاقية تطبيع لكامل العلاقات، إضافة إلى مساعٍ أمريكية لإقناع دول عربية أخرى لاتخاذ خطوة مماثلة لما قامت به الإمارات.

وفي هذا السياق، كشفت "يديعوت" أن كوشنر يسعى لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالانضمام إلى مراسم توقيع اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، والمتوقع إقامته في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.