منظمة "اسرائيلية" ترفع دعوى ضد حركة حماس كتعويضات بقيمة 520 مليون

رفعت منظمة "شورات هدين" اليمينية المتطرفة في "إسرائيل" دعوى ضد حركة حماس بقيمة 520 مليون كتعويضات لعائلات المستوطنين الثلاثة الذين قتلوا في الخليل عام 2014.

وحسب القناة العبرية السابعة، فتهدف هذه الدعوى إلى منع السلطة الفلسطينية من تحويل أموال من ميزانيتها إلى حماس كل عام.

وأوضحت أنه يمثل عائلات المستوطنين القتلى المحامية نيتسانا دارشان لايتنر وآفي سيغال وآفي غاز.

وتأتي الدعوى بعد 6 سنوات من عملية أسر وقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل نفتالي فرنكل وخليعاد شاعر وإيال يفراح حيث فقدت آثارهم يوم 12 يونيو قرب مفرق ألون شفوت شمال مستوطنة غوش عتصيون، وعثر على جثثهم قرب بلدة حلحول شمال الخليل بعد 18 يوما، واتهمت "إسرائيل" حماس بتنفيذها.