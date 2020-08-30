6 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن 6 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير ماهر الأخرس من جنين.

وأوضح، نادي الأسير، في بيان له، أن الأسير الأخرس "49 عاماً" من بلدة سيلة الظهر في جنين، يواجه ظروفاً صحية صعبة بعد أن وصل في إضرابه لليوم "35" على التوالي، وإلى جانب معركة الإضراب فإنه يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، وقد جرى نقله مؤخراً من زنازين سجن "عوفر" إلى سجن "عيادة الرملة".

ولفت إلى أن الأسير الأخرس وهو أب لستة أبناء، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته في شهر تموز الماضي، وحولته إلى الاعتقال الإداري لأربعة أشهر جرى تثبيتها لاحقاً.

وأضاف "4 أسرى آخرين من بيت لحم يواصلون إضرابهم عن الطعام وهم: عبد الرحمن شعيبات "30 عاماً"، وهو مضرب منذ "11" يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري ويقبع في زنازين سجن "النقب الصحراوي"، إضافة إلى 3 أسرى من مخيم الدهيشة شرعوا في الإضراب منذ تاريخ الرابع والعشرين من آب/ أغسطس الجاري رفضاً لاعتقالهم الإداري، وذلك وفقاً لعائلاتهم، وهم: مصطفى الحسنات "22 عاماً"، ورامز ملحم "23 عاماً"، ويزن بلعاوي "22 عاماً، علماً أن ثلاثتهم أسرى سابقون، ويقبعون في سجن "مجدو".

والتحق في الإضراب عن الطعام منذ أربعة أيام الأسير معتصم سمارة "42 عاماً" من طولكرم رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من "17 عاماً"، منها "15 عاماً" بشكل متواصل، ومعتقل في تاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ويقبع في زنازين سجن "النقب الصحراوي".