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رابط .. التعليم ينشر الكتب المدرسية الكترونيا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:45 - 30 اغسطس 2020
المنهاج الفلسطيني المنهاج الفلسطيني
تقارير
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تشرع وزارة التربية والتعليم في غزة، بتنزيل الكتب المدرسية الكترونياً عبر بوابة تعليمية الكترونية تابعة لها  على شبكة الانترنت،  استكمالاً للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 9/5 إلكترونياً.

إليكم رابط الكتب للعام الدراسي الجديد للتحميل اضغط عنا

 

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