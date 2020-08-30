رابط .. التعليم ينشر الكتب المدرسية الكترونيا

تشرع وزارة التربية والتعليم في غزة، بتنزيل الكتب المدرسية الكترونياً عبر بوابة تعليمية الكترونية تابعة لها على شبكة الانترنت، استكمالاً للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 9/5 إلكترونياً.
إليكم رابط الكتب للعام الدراسي الجديد للتحميل اضغط عنا
21:13 - 20 اغسطس 2020
18:41 - 26 اغسطس 2020
20:18 - 20 اغسطس 2020
00:39 - 29 اغسطس 2020
23:55 - 19 اغسطس 2020
11:39 - 24 اغسطس 2020
00:07 - 27 اغسطس 2020
08:37 - 26 اغسطس 2020
23:52 - 25 اغسطس 2020
23:51 - 29 اغسطس 2020
10:44 - 24 اغسطس 2020
23:39 - 27 اغسطس 2020
00:13 - 22 اغسطس 2020
23:56 - 22 اغسطس 2020
23:46 - 18 اغسطس 2020
13:58 - 25 اغسطس 2020
12:17 - 25 اغسطس 2020
19:25 - 21 اغسطس 2020
13:24 - 19 اغسطس 2020
19:25 - 26 اغسطس 2020
12:41 - 25 اغسطس 2020
14:56 - 29 اغسطس 2020
20:04 - 27 اغسطس 2020
13:52 - 28 اغسطس 2020
12:26 - 18 اغسطس 2020
03:19 - 21 اغسطس 2020
21:31 - 18 اغسطس 2020
14:59 - 27 اغسطس 2020
14:15 - 23 اغسطس 2020
03:05 - 29 اغسطس 2020
18:21 - 23 اغسطس 2020
00:52 - 17 اغسطس 2020
00:52 - 17 اغسطس 2020
00:51 - 17 اغسطس 2020
21:28 - 26 اغسطس 2020
14:12 - 19 اغسطس 2020
01:44 - 26 اغسطس 2020
18:43 - 26 اغسطس 2020
09:01 - 17 اغسطس 2020
14:30 - 24 اغسطس 2020
13:13 - 25 اغسطس 2020
21:00 - 26 اغسطس 2020
تشرع وزارة التربية والتعليم في غزة، بتنزيل الكتب المدرسية الكترونياً عبر بوابة تعليمية الكترونية تابعة لها على شبكة الانترنت، استكمالاً للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 9/5 إلكترونياً.
إليكم رابط الكتب للعام الدراسي الجديد للتحميل اضغط عنا