السيد نصر الله : ملتزمون بمعادلة توازن الردع مع الاحتلال وهدفنا حماية لبنان

شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على الالتزام بمعادلة توازن الردع في وجه الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا أن الهدف هو حماية لبنان.

وخلال خطابه في يوم عاشوراء،اليوم الاحد، لفت السيد نصرالله إلى أن "العدو الصهيوني وقف على 'إجر ونص' بعد سقوط شهيد لحزب الله في غارات اسرائيلية على دمشق، وقال إن "الإجراءات الصهيونية خلف الحدود وليس فقط على الحدود، بانتظار رد المقاومة، لأنه يعلم أن للمقاومة مصداقية".

وأوضح انه "بعد إعلان خبر الإستشهاد، الإسرائيلي لوحده وقف على 'إجر ونصف' على الحدود، من البحر الى أعالي الجولان، وقام بكل الإجراءات من إخلاء مواقع عسكرية وألغى الدوريات وأصبح يرسل آليات مسيرة فيها تماثيل".

ولفت إلى أنه "لو أردنا أن نقوم برد من أجل المعنويات أو للاستهلاك الإعلامي لكنا قمنا به من اليوم الاول".