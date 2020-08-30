قرار من نتنياهو وغانتس بشأن تشكيلة الوفد المغادر للإمارات غدا ً

نتنياهو وغانتس يقرران تقليص تشكيلة الوفد الذي سيتوجه غداً للأمارات

قرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء "الإسرائيلي" ، ووزير حربه ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، على تقليص تشكيلة الوفد الذي سيتوجه يوم غد إلى الإمارات في زيارة وصفت بـ "التاريخية" مع أول رحلة طيران علنية ومباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي.

وقال موقع "يديعوت" فإنه تقرر أن يترأس الوفد رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، لبحث قضايا مدنية ضمن الاتفاق المعلن عنه بين دولة الاحتلال والإمارات برعاية أميركية منذ أسابيع.

ووفقًا للموقع، فإن ممثلي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بما فيهم الشاباك والموساد وغيرهم، لن يسافروا مع الوفد ذاته، وذلك يعود لتأجيل المناقشات المتعلقة بالقضايا الأمنية والعسكرية ومناقشتها لاحقًا بشكل منفرد.

وسيضم الوفد المتوجه غدًا مسؤولين كبار منهم المدير العام لمكتب نتنياهو، والمدير العام لوزارة الخارجية وغيرهما، فيما سيكون جاريد كوشنر على رأس وفد أميركي سيغادر على متن الرحلة نفسها إلى جانب مسؤولين آخرين.

"ومن المتوقع أن تسمح السعودية للطائرة بالتحليق فوق أجوائها لوجود وفد أميركي على متنها"، بحسب الموقع.