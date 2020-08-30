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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الكشف عن خطة عمل مستشفيات قطاع غزة في ظل كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:10 - 30 اغسطس 2020
مرضى غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبى ‫(1)‬.JPG مرضى غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبى ‫(1)‬.JPG
تقارير
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كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 30/8/2020، عن خطتها لعمل المستشفيات في ظل انتشار فيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي.

وأوضح مدير عام المستشفيات في قطاع غزة عبد السلام صباح، أنه تم تفعيل نقاط الفرز العام التنفسي في مداخل جميع المستشفيات حتى تتمكن الطواقم الطبية من رصد جميع الحالات المشتبه إصابتها بفايروس كورونا، وللتمكن من كسر تفشي هذا الوباء في مناطق قطاع غزة.

وأوضح في تصريح لإذاعة الرأي، أنه تقرر وقف جميع العمليات العادية المجدولة في كل مستشفيات قطاع غزة، فيما تم الإبقاء على العمليات الطارئة والخطيرة، كما تم وقف العمل في العيادات الخارجية.

وأكد صباح، أن جميع المستشفيات أبوابها مفتوحة لاستقبال الحالات الطارئة، أما الحالات العادية يمكنهم التواصل عبر الرقم 103، وسيتم التعامل معهم وفق احتياجهم.

وأشار إلى أنه تم تحويل الخدمات الطبية إلى مراكز محددة في الرعاية الأولية، ومن خلال العيادات المتنقلة والمتحركة بالشراكة مع وكالة الغوث وبعض المؤسسات الصحية الشريكة في مناطق قطاع غزة.

وبين صباح، أنه تم من خلال الرعاية الأولية حصر جميع أصحاب الأمراض المزمنة، وتوزيع الأدوية عليهم في أماكن محددة أو حتى في بيوتهم، حسب احتياجهم للدوائي.

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