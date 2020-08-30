مستشفى العودة شمال غزة مهددة بالتوقف..!

حذر المدير التنفيذي لاتحاد لجان العمل الصحي رأفت المجدلاوي اليوم الأحد 30/8/2020، من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة قد يؤدي لوقف خدمات مستشفى العودة شمال قطاع غزة.

وأوضح المجدلاوي في تصريح صحفي، أن الاتحاد يُعاني من مشكلات معقدة، كما في مرافق القطاع الصحي بغزة، أبرزها أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة".

وبين، أن هذا الانقطاع أدى لاستهلاك الاتحاد غالبية أرصدة المحروقات المتوفرة لديه، ما سيؤثر على وقف خدمات مستشفى العودة التابع للاتحاد.

وأشار المجدلاوي إلى أن التقارير الواردة من مستشفى الشفاء تفيد بأن رصيد السولار المتوفر لديها لا يكفي حاجة المستشفى سوى لثمانية أيام قادمة.

وناشد المدير التنفيذي لاتحاد لجان العمل الصحي، كل الشركاء الإنسانيين، في مختلف أنحاء العالم، لتقديم يد العون والمساعدة للقطاع الصحي وللسكان في غزة.

وقال المجدلاوي: "ندرك حساسية الظروف التي يعاني منها كل العالم بسبب جائحة كورونا التي اكتوى منها الجميع، إلا أن قطاع غزة يتسم بخصوصية في ظل معاناته من أزمات عديدة، مركبة ومعقدة، منذ أكثر من 14 عامًا بفعل استمرا الحصار الإسرائيلي عليه".

ولفت المجدلاوي إلى أن الاتحاد يعمل وفق خطة الطوارئ، وجرى اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية تماشيًا مع حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في قطاع غزة، في ظل فيروس كورونا، واكتشاف إصابات داخل المجتمع.

وأضاف: "جرى إغلاق مرافق الرعاية الأولية والمجتمعية التابعة للاتحاد، بشكل مبدئي، فيما لا يزال مستشفى العودة يعمل لتقديم الخدمات الطارئة وخدمات (النساء والولادة) كالمعتاد، في وقتٍ يبحث فيه الاتحاد آليات جديدة وأدوات لتقديم الخدمات الصحية للسكان، من هذا تشكيل فريق من الأطباء والكفاءات ويعمل كعيادة متنقلة لتقديم الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للأهالي، في ظل الجائحة".