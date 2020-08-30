أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

دخل اليوم الأحد 30/8/2020، أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد.

والأسرى هم:

الأسير حسين فيصل حسين نصار (43 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير جمال نزيه جميل جعار (37 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام 2005، وأمضى 15 عامًا في السجون، وهو من كوادر حركة الجهاد الإسلامي.

الأسير ابراهيم عدنان ابراهيم قديح من بلدة بني سهيلا في خانيونس جنوب القطاع ، المحكوم بالسجن 6 سنوات، بعد اعتقاله عام 2018، أمضى منها عامان في سجون الاحتلال.

الأسير مالك هاني ابراهيم ابو منديل من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات وأربعة شهور بعد اعتقاله عام 2019م، أمضى منها عاما واحدا في سجون الاحتلال.