غزة تحت حظر التجول لليوم الـ"6" بأمر من "كورونا"

يدخل حظر التجوال المفروض على قطاع غزة يومه السادس على التوالي اليوم الاحد 30/8/2020 ، بعد قرار اللجنة الوبائية بتجديد حظر التجوال ضمن الاجراءات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" بعد تسجيل إصابات بين المجتمع وسط استمرار تقسيم محافظات قطاع غزة بشكل كامل .

وكان قطاع غزة أعلن يوم لاثنين الماضي عن تسجيل اصابات بين المواطنين في داخل المجتمع لأول مرة منذ ظهور فيروس "كورونا" في العالم ، لتضع اللجنة الوبائية خطتها لمنع تفشي الفيروس في القطاع .

وزارة الصحة بغزة اعلنت الليلة الماضية تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خارج الحجر الصحي، ما رفع اجمالي الاصابات المؤكدة إلى 257 إصابة، سواء من داخل المجتمع أو من العائدين.

الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم أعلن، مساء أمس السبت، أن وزارته قررت تمديد حظر التجوال داخل محافظات القطاع، لمدة 48 ساعة، في اطار الجهود المبذولة لمنع انتشار كورونا داخل غزة.

وأكد البزم، أن الوزارة قررت الفصل التام والكامل بين محافظات قطاع غزة ومنع التنقل بينها بشكل بات ونهائي، وفرض فصل مشدد لشمال القطاع بين كافة البلدات والمخيمات.

وقال البزم: إنه "تم تخصيص مكان في كل محافظة لحجز المخالفين بإجراءات السلامة والوقاية".

وأضاف أنه تم حصر حركة مقدي الخدمات في القطاعات المختلفة مثل الغاز ومياه الشرب في أضيق نطاق جغرافي حتى نساهم في منع العدوى.

وأوضح البزم، أنه جارى البحث مع ممثلي البنوك والتفاهم بشأن آلية صرف الرواتب خلال الأيام القادمة وفق إجراءات السلامة والوقاية ووفق جداول زمنية تمنع المخالطة.