"IHH" التركية تقدم مساعدات إنسانية لفقراء ومرضى بغزة

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، مساعدات إنسانية لفقراء ومرضى بقطاع غزة، دعماً لهم في ظل الحصار "الإسرائيلي"، وانتشار فيروس كورونا.

وقال مسؤول الإعلام في فرع "IHH" بغزة محمود الشرفا:"إن الهيئة منذ إعلان اكتشاف إصابات بكورونا من داخل القطاع الإثنين الماضي، وزعت لعائلات فقيرة، وأطفال مرضى في مستشفى الرنتيسي التخصصي، ألف وجبة طعام ساخنة".

وأضاف: "تم توزيع طرودا غذائية على 360 عائلة فقيرة، إضافة لتوزيع 620 طردا يحتوي على مواد تنظيف لمواجهة كورونا".

ولفت إلى أن الهيئة بصدد توزيع مزيد من المساعدات على مستشفيات القطاع والسكان، في ظل ما يعانيه أهالي غزة من حصار إسرائيلي وانتشار كورونا.

ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين ضمن إجراءات مكافحة كورونا، عقب إعلان اكتشاف إصابات بالفيروس.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، تمديد حظر التجوال المفروض ضمن إجراءات مكافحة كورونا لمدة 72 ساعة

كما أغلقت أبواب دور العبادة، والمحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية.