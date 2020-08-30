البطنيجي: سحب مئات التصاريح للحد من التنقل ولازال هناك استهتار

أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد أيمن البطنيجي، اليوم الأحد 30/8/2020، أن الشرطة سحبت تصاريح كثيرة منحتها وزارة الداخلية لعدد من المؤسسات والشركات والتجار في قطاع غزة للحد من حركة التنقل بين المحافظات.

وأوضح البطنيجي في تصريح لإذاعة الأقصى تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة سحبت مئات التصاريح التي منحت لجهات عديدة وذلك بهدف الحد من التنقل بين المحافظات وتقليص الحركة.

وأفاد، أن وزارة الداخلية والشرطة تشدد من إجراءاتها في فرض التجول في محافظات قطاع غزة، خاصةً بعد الإعلان عن تمديد حظر التجول لـ48 ساعة إضافية.

وأعرب البطنيجي عن أسفه، من استمرار البعض في استهتاره بشأن الالتزام ومنع التجوال وعدم الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة، منوهاً إلى أن نجاح مواجهة الفيروس تقع على المواطنين بنسبة 80%.

وبين أن هناك الكثير من المواطنين يخرجون من منازلهم ليس لحاجة ضرورية بل لزيارات عائلية وأمور غير هامة.