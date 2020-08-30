كورونا حول العالم: الإصابات تصل إلى 25 مليونًا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا صباح اليوم الأحد 30/8/2020 أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم وصل إلى 25 مليوناً.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 16.4 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 842 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وكولومبيا، والمكسيك، وإسبانيا، وتشيلي، والأرجنتين، وإيران، والمملكة المتحدة، والسعودية وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.