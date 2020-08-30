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رام الله: العودة للقوائم المسجلة لتوزيع أموال وقفة عز في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:36 - 30 اغسطس 2020
وقفة عز وقفة عز
تقارير
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قال وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني اليوم الاحد 30/8/2020 ، ان الحكومة ومنذ اليوم الأول لتعليمات رئيس السلطة محمود عباس لمساعدة غزة بعد تفشي وباء" كورونا" تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الأوضاع وتقديم المساعدات .

وقال مجدلاني ، ان الحكومة واللجنة الوزارية قامت بتقديم مساعدات طبية بما فيها المسحات الطبية ، موضحاً ان الوزارة بدأت في تقديم ما يمكن تقديمه لحصر الاحتياجات في القطاع ، علاوة على بحث تقديم المساعدات مع الشركاء .

وبشأن صرف مساعدات وقفة عز ، قال "سيتم العودة لصندوق وقفة عز والعودة للقوائم ، موضحاً ان هناك اعداد هائلة من المتضررين  والمسجلين .

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