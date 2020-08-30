التظاهرات ضد نتنياهو والعودة للمدارس أبرز عناوين الصحف العبرية

تناولت الصحف والمواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأحد 30/8/2020، عدة قضايا أبرزها التظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مختلف أنحاء دولة الاحتلال، والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والعودة للمدارس في ظل الكورونا.

وفيا يلي أبرز العناوين في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية العبرية: يديعوت أحرنوت :

كبنيت الكورونا سيحسم الأمر فيما يتعلق بعودة قرابة 2 مليون طالب إسرائيلي للمدارس الثلاثاء القادم.

بعد حالة هدوء استمرت يوماً كاملاً، الجيش الإسرائيلي عاد وقصف في قطاع غزة.

اعتقالات وإخلاء قسري أمام منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية في نهاية مظاهرة بلفور.

تظاهرة في بيتح تكفا في أعقاب عملية الطعن الأسبوع الماضي، واتهام للمؤسسة الأمنية بالعجز.

تحليل عن مائير بن شبات: هل هو رئيس نجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أم جندي لنتنياهو؟.

هآرتس:

مع قرب عودة الطلبة للمدارس بعد غدٍ الثلاثاء، هل “إسرائيل” جاهزة لهذا التحدي؟.

في قطاع غزة يحذرون من فقدان السيطرة على فيروس كورونا.

تحليل: الحكومة الإسرائيلية أسوء حكومة في تاريخ “إسرائيل”، لماذا لا نذهب لانتخابات؟.

الجيش الإسرائيلي قصف في غزة رداً على البالونات الحارقة.

نتنياهو طلب فحص مقترحات تمكن من سفر اليهود المتدينين إلى أوكرانيا.

معاريف:

تفشي الكورونا في قطاع غزة، “إسرائيل” تفكر بالمساعدة شريطة توقف البالونات الحارقة.

1831 حالة كورونا جديدة في يوم واحد.

قرابة 15 ألف تظاهروا ضد نتنياهو أمس أمام منزل رئيس الحكومة.

طاقم وزاري يدرس فكرة السماح لليهود المتدينين السفر لأوكرانيا في الأعياد.

حزب يهدوت هتواره: لن نسمح بإغلاق الكُنس في الأعياد.

62% من الإسرائيليين يثقون بإجراءات متابعة الشاباك لمرضى الكورونا.

25 حريقاً في غلاف قطاع غزة بفعل البالونات الحارقة، والجيش الإسرائيلي قصف في القطاع.

وزير المالية الإسرائيلي: إغلاق شامل كارثة على الاقتصاد الإسرائيلي، سأبذل قصار جهدي لكي لا يحدث.

واللا نيوز:

تحت شعار “نحارب الفساد”، ستة عشر معتقلاً في التظاهرة أمام منزل نتنياهو في القدس.

الجيش الإسرائيلي قصف أهدافاً تابعة لحركة حماس في قطاع غزة رداً على البالونات الحارقة.

بدون الحاجة للحجر الصحي، “إسرائيل” ستعلن عن الإمارات العربية كدولة خضراء.

الانتخابات الأمريكية: لقد غيّر فيروس كورونا كل شيء، الولايات المتحدة تستعد ليوم الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) بشكل لم تعرفه من قبل.

إسرائيل اليوم:

يومان قبيل افتتاح العام الدراسي، توتر في المدن الحمراء.

أكثر من 900 حالة وفاة بالكورونا منذ تفشي الفيروس في “إسرائيل”.

استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، واستمرار القصف الإسرائيلي.

التعامل المختلف مع المتظاهرين في بلفور في القدس مس في مواجهة الكورونا.

حزب الله: الرد على “إسرائيل” سيكون جدي.

كان 11 العبرية:

الجيش الإسرائيلي قصف أهداف عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

في ظل التوتر، وزير الصحة الإسرائيلي سيضع مقترح لسفر اليهود المتدينين لأوكرانيا في الأعياد.

ستة عشر معتقلاً في التظاهرة ضد نتنياهو في القدس.

بعد 22 ساعة: وحدة الإنقاذ الإسرائيلية أخرجت مواطن من برطعة من داخل بئر عمقه عشرات الأمتار.

القناة 12 العبرية:

رداً على استمرار البالونات الحارقة، الجيش الإسرائيلي قصف في قطاع غزة.

موجة حر قاسية تضرب دولة الاحتلال، قرابة 50 درجة الحرارة في بحيرة طبريا.

روني الشيخ القائد العام السابق للشرطة الإسرائيلية: “في محيط رئيس الحكومة يطلقون عليّ الخائن”.

سائق عمومي مر أمام المتظاهرين ضد نتنياهو وهو يلوح لهم بمسدس.